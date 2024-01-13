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2024年1月13日星期六
國足首擊鬥新丁塔吉克 陣容年紀大成隱憂 吳曦恐因傷缺陣
非國盃開鑼 科特迪瓦揭幕戰缺射手賀拿
伍家朗反負安賽龍 大馬賽無緣4強
楊子加李逸朗花劍世盃巴黎站闖正賽
福建附加賽挫南華 季後賽4強碰滿貫
體壇快訊：朱成竹吳詠琳多哈賽緣慳獎牌
SAT周六體育直播賽程
紐卡素曼城半季褪色求翻身 迪布尼恢復候命 哥帥讚如勝利之匙
熱刺簽中堅達古辛 艾歷迪亞外借拜仁
巴塞挫奧沙辛拿 西超盃決戰皇馬
足壇快遞：米利克戴帽助祖雲晉意盃4強
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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