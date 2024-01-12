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體育
2024年1月12日星期五
亞洲盃開戰 港足隔半世紀再出擊 東道主卡塔爾戰黎巴嫩誓響頭炮
外流兵撐起 日本韓國爭冠大熱
國足明首戰塔吉克 恩高域拒談戰術陣容
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紅軍反勝富咸英聯盃4強拔頭籌 曼聯借辛祖返多蒙特至季尾
西超盃戰情峰迴路轉 皇馬加時險勝馬體會5：3闖決賽
邁阿密下月友賽香港隊免費直播
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【明報專訊】（請看附圖）
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