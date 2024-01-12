體壇快訊：陳善鈺佛州賽闖8強

港乒混雙多哈賽負國家隊

港隊首席混雙組合黃鎮廷／杜凱琹昨在WTT多哈乒乓挑戰賽8強，硬撼中國隊「世一」組合王楚欽／孫穎莎，以3：11、2：11及3：11，直落3局飲恨。黃鎮廷同日轉戰男單32強，面對世界排名第11位的韓國隊好手林鐘勳，以局數2：3憾負，無緣16強。

施維雅達澳網首圈遇基蓮

後日開戰的澳洲網球公開賽昨抽籤，女單「一姐」施維雅達首圈與2020年冠軍基蓮狹路相逢，而早前復出的大坂直美則碰16號種子嘉西雅，3號種子雷芭堅娜會鬥彼絲高娃。雷芭堅娜在阿德萊德國際賽8強以兩盤3：6不敵阿歷山杜娃，次號種子彭古拉則打入4強。

杜利華落實掌巴西

巴西足總昨委任杜利華為國家隊新帥，短期主要任務是領球隊參戰今夏的美洲國家盃，長遠則是扭轉在世界盃南美洲區外圍賽暫排第6的劣勢。61歲的他過去曾執教多支巴甲球隊，近年得意之作是分別領聖保羅及法林明高揚威今年和前年的巴西盃，以及領法軍在前年的南美自由盃封王。