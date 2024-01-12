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體育

體壇快訊：陳善鈺佛州賽闖8強

【明報專訊】港隊壁球新星陳善鈺昨續戰PSA世界職業巡迴賽佛羅里達公開賽次圈，與世界排名第17的埃及籍球手阿芭絲激戰5局後終以14：16、11：9、11：4、10：12以及11：4力克對手，首次打入金級賽8強。此外，世界壁球總會昨公布香港將在本年12月，於香港足球會破天荒同時舉辦男、女子團體世界賽。

港乒混雙多哈賽負國家隊

港隊首席混雙組合黃鎮廷／杜凱琹昨在WTT多哈乒乓挑戰賽8強，硬撼中國隊「世一」組合王楚欽／孫穎莎，以3：11、2：11及3：11，直落3局飲恨。黃鎮廷同日轉戰男單32強，面對世界排名第11位的韓國隊好手林鐘勳，以局數2：3憾負，無緣16強。

施維雅達澳網首圈遇基蓮

後日開戰的澳洲網球公開賽昨抽籤，女單「一姐」施維雅達首圈與2020年冠軍基蓮狹路相逢，而早前復出的大坂直美則碰16號種子嘉西雅，3號種子雷芭堅娜會鬥彼絲高娃。雷芭堅娜在阿德萊德國際賽8強以兩盤3：6不敵阿歷山杜娃，次號種子彭古拉則打入4強。

杜利華落實掌巴西

巴西足總昨委任杜利華為國家隊新帥，短期主要任務是領球隊參戰今夏的美洲國家盃，長遠則是扭轉在世界盃南美洲區外圍賽暫排第6的劣勢。61歲的他過去曾執教多支巴甲球隊，近年得意之作是分別領聖保羅及法林明高揚威今年和前年的巴西盃，以及領法軍在前年的南美自由盃封王。

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