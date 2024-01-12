西超盃戰情峰迴路轉 皇馬加時險勝馬體會5：3闖決賽

馬體會的馬里奧靴莫素於6分鐘開紀錄，皇馬其後在20及29分鐘藉魯迪格及費蘭迪文迪建功反先，但基沙文37分鐘的禁區頂入球先助馬體會半場追成2：2平手，並令其個人入球紀錄達174球，成為隊史首席射手。

下半場戰至78分鐘，馬體會藉魯迪格的烏龍波再度領前。不過皇馬於85分鐘再由丹尼爾卡華積追和，其後在加時輪到馬體會守將史提芬沙域擺烏龍，加上皇馬中場巴謙戴亞斯補時埋齋，最終險勝5：3。皇馬教練安察洛堤說：「這仗對觀眾而言萬分精彩，對我們而言卻非常艱難。兩隊實力非常出眾，因此大家都要耗盡全力才有機會獲勝。」

摩連奴又領紅 羅馬偕米蘭意盃出局

意大利盃方面，兩支名牌球隊AC米蘭及羅馬昨皆在8強出局，其中米蘭主場以1：2負阿特蘭大；有兩名球員被逐的「首都狼」則作客以0：1負宿敵拉素而回，不乏爭議言行的領隊摩連奴更因投訴對方獲得一記爭議12碼而接逐客令，亦是他4日內第2次因不滿球證判決而領紅。另一方面，有望獲熱刺守將艾歷迪亞首肯來投的德甲班霸拜仁慕尼黑，將在明晨歇冬後的首戰主場迎擊賀芬咸。