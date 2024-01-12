艾歷臣患末期胰臟癌 稱或1年內離世 強調保持樂觀奮戰到底

艾歷臣說：「每個人都知道我的健康出現嚴重問題，並被估計是患上癌病，是的，就是癌症。不過，我定會盡力奮戰下去。」他續透露自己的生存期限已無法確定，並說「我的生命或者是1年，最差是少於1年，又可能是超過1年。最好還是不去想它。腦袋決定一切，你可以看好的一面，不向逆景低頭。」艾歷臣又回憶去年初一次5公里的長跑期間突然倒地後，身體嚴重不適，經醫生診斷，相信出事原因是中風和患上癌病。他其後辭任瑞典球會卡斯達斯體育總監一職，專心休養。

曾領英軍兩戰世界盃一屆歐國盃

艾歷臣下月初便76歲，職業球員時代司職左閘，惟成績平庸，但掛靴後轉當教練卻成績可觀，曾先後執教的著名歐洲球隊有賓菲加、羅馬、費倫天拿、森多利亞、拉素、曼城、李斯特城等，並曾領軍英格蘭、墨西哥、科特迪瓦和菲律賓國家隊，又曾遠赴中國先後帶領3支中超球隊，其中最突出成績是協助拉素，分別揚威意甲、意大利盃和歐洲盃賽冠軍盃，而他也曾直言當時的拉素「是當世其中一支最佳球隊」。

總計艾歷臣的執教生涯中，最被球迷熟悉的應是2001至06年率領英格蘭隊，事關當時「三獅兵」擁有碧咸、林柏特、謝拉特、史高斯、里奧費迪南和朗尼等「黃金一代」球星，卻在2002和06年世界盃，以及2004年歐洲國家盃決賽周，球隊均在8強止步。總計他的教練生涯長達42年，共1207次領軍中，取得629勝308和270負的成績，勝率為52.11％。

艾歷臣出事後，各方紛紛向他致意慰問，當中包括曼城和李斯特城，曼聯名宿朗尼亦表示：「早上收到這令人心傷的消息。一位出色的教練和一個特別的人。受到大家的愛戴與尊重。我們全都支持你，繼續戰鬥下去。」