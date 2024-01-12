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體育

國足明首戰塔吉克 恩高域拒談戰術陣容

【明報專訊】中國隊（國足）將於明晚亞洲盃A組首戰與塔吉克隊交鋒，主教練恩高域昨拒絕透露將如何應付該支國際足協世界排名低27位的球隊，前鋒武磊則強調國家隊「狀態愈來愈好」，並會協助隊內年輕球員「把壓力變成動力」。

世界排名第79位的國足為備戰亞洲盃，已踢過4場熱身賽，取得2勝2負的成績，恩高域坦言這些賽果只屬次要，最重要是麾下已為這屆賽事儲備好體能，為依次對戰塔吉克、黎巴嫩和東道主卡塔爾隊做好準備。他又對首仗戰術三緘其口，稱仍未確定首發陣容，只透露之前有傷病的張玉寧及王秋明等球員的身體狀態正逐漸恢復，並期望今屆比賽可以走得更遠，從而獲得寶貴經驗，令2026年世界盃亞洲區外圍賽獲得裨益。

武磊指國家隊「狀態愈來愈好」

國足這次有26名球員前來多哈參賽，隊中有多名30歲以上的老將，其中武磊如無意外，明晚將可在其第92場國際賽上陣，他稱全隊已為首戰做足準備，並指「來到多哈，整個球隊，不管是身體上，還是精神上，慢慢已經進入了比賽的節奏，狀態愈來愈好」，又稱「現在這支球隊大部分人第一次參加亞洲盃，沒有經歷這樣的亞洲級別最高的賽事。我們這個參加次數比較多的平時也經常和他們去交流，幫他們把心態順滑好，把壓力變成動力」。

至於34歲守將張琳芃則坦言不甚了解塔吉克隊，「確實之前和這個對手交手比較少，因此最為重要的還是從自身出發，專注踢好比賽」。

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