外流兵撐起 日本韓國爭冠大熱

三笘薰傷勢未明或難戰分組賽

今屆身處D組的日本隊，對手分別有伊拉克、越南及印尼隊。「藍武士」近年實力不斷上升，今屆主帥森保一的大軍中，有11人來自歐洲五大聯賽。而意外落選的有在意甲拉素欠表現的中場鎌田大地、據報月內因轉會主動避戰的中場田中碧，以及些路迪射手古橋亨梧。

入選人腳中，英超3將富安健洋、遠藤航及三笘薰，以及分別在西甲和法甲表現活躍的久保建英及伊東純也勢成陣中骨幹。不過，三笘薰上月為白禮頓踢英超時受傷，或月底才可復出，意味將未能出戰分組賽，料其位置將由效力法甲蘭斯的中村敬斗頂替。

韓國隊方面，今屆有在英超已合轟22球的前鋒孫興慜及黃喜燦領銜，加上在拜仁慕尼黑及巴黎聖日耳門站穩正選的中堅金玟哉及中場李康仁，攻守兼備下在E組面對巴林、約旦及馬來西亞隊，出線難度不大，料德籍名宿兼主帥奇連士文的目標定必是打破54年無冠宿命。

孫興慜父指韓不如日

不過，孫興慜父親孫雄正近日接受韓聯社訪問時卻表示：「從個人技術來看，韓國明顯不及日本，無論技術培養還是投資方面我們都不如對方。我當然想韓國隊奪冠，但當刻若僥倖贏了，我擔心韓國足球會『生病』，因這只是自欺欺人。」