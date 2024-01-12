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體育

亞洲盃開戰 港足隔半世紀再出擊 東道主卡塔爾戰黎巴嫩誓響頭炮

【明報專訊】亞洲盃決賽周明晨零時揭開戰幔，揭幕戰由衛冕之師兼東道主卡塔爾隊迎戰黎巴嫩隊。相隔56年再次登上亞洲最高舞台的香港足球代表隊，下周日晚10時半將在C組登場，對手為上兩屆均打進4強的阿聯酋隊。港足周三晚完成最後一場閉門練習賽，以0：2不敵強敵沙特阿拉伯隊，海外集訓練習賽累計1勝2負。主帥安達臣總結4周集訓，稱看見球隊與亞洲強隊的差距收窄，深信麾下已無懼任何對手挑戰。

港足前年6月在印度舉行的亞洲盃外圍賽D組，先後以2：1及3：0擊敗阿富汗及柬埔寨隊；雖最後一仗以0：4敗予印度隊，仍以其中一支小組最佳次名取得入場券，繼1968年後、歷來第4次晉身決賽周。大軍自上月中起展開本地及海外集訓，並點兵26人征戰，當中保留射手安永佳、中場黃威、陳肇鈞等外圍賽骨幹；另加入去年取得特區護照的艾華頓、米高、祖連奴及史提芬彭利拿共4名入籍鋒將，戰力有增無減。

最後熱身賽兩球不敵沙特

安達臣感收窄亞洲列強距離

港足前晚在卡塔爾上演最後一場閉門練習賽，面對由意籍名帥文仙尼率領的沙特隊。據沙特傳媒報道，沙特隊在21分鐘射入12碼，並於86分鐘再下一城，以2：0輕取港足。總結港足在阿聯酋及卡塔爾踢過3場練習賽，先在元旦以2：1反勝中國隊，上周四以1：2不敵塔吉克隊，連同此戰敗予沙特，共取得1勝2負。

主教練安達臣賽後指出，沙特隊踢法與亞洲盃首戰對手阿聯酋隊相似，深信球員經歷此仗，對高速的比賽節奏有所適應，「對手擁有速度快、高質素的球員，但我們還是有機會進攻。上半場失掉一個不必要的12碼，中場侵略性不足，讓對手有空間創造機會；惟下半場我們糾正過來，亦製造了一些攻勢。我十分欣賞球員的態度，希望他們能保持本仗展現的強悍」。

世界排名第150位的港足，是這次亞洲盃決賽周24隊中，排名最低的隊伍；更被外國賭博網站開出501倍的最冷奪冠賠率，明顯被外界看低一線。安帥則認為，球隊經歷4周集訓，為亞洲盃之旅邁進一大步，相信屆時有力與同組列強抗衡，「球員狀態改善不少，可以長時間在節奏明快的賽事中作戰，向對手逼搶施壓。雖然目前的戰績未必能顯示，但感覺與強隊的差距已縮小，球員也感到能與任何對手有力一戰」。

同組伊朗擁阿斯蒙泰尼米

港足去年世盃外曾以4球敗走

港足於亞洲盃C組的3支對手，依次為阿聯酋、伊朗及巴勒斯坦隊，悉數來自西亞。世界排名第21位的伊朗隊乃當今亞洲「二哥」，僅次於日本隊；26人大軍中多達12名旅歐兵，包括意甲羅馬前鋒阿斯蒙、效力波圖的兩屆葡超神射手得主泰尼米等；港足去年11月曾在世界盃亞洲區外圍賽與對方交手，作客以0：4告負。

近兩屆4強分子阿聯酋處換血期

巴勒斯坦戰火陰霾下出戰

已連續兩屆殺入亞洲盃4強的阿聯酋隊，今屆進入換血期，陣中有10名球員為23歲或以下；另擁有兩名巴西裔入籍射手，分別為30歲的法比奧利馬和33歲的卡奧簡尼度。巴勒斯坦隊則在以色列–哈馬斯戰爭陰霾下出戰，陣中主力有效力比利時甲組球隊查內爾的25歲前鋒達巴基，料成港足爭取以小組首兩名，或是6組其中4支最佳第3名出線的關鍵對手。

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