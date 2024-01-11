史普斯查續約熱火8年 合約總值逾9億 創北美體壇教練之最

已在熱火任職長達29年的史普斯查，昨獲會方落實簽下一紙8年新合約至2032年夏天，據報合約總值1.2億美元，超越74歲名帥普波域治去夏保持的5年8000萬美元紀錄，成為北美體壇歷來最貴教練合約。不過，年薪將為1500萬美元（約1.2億港元）的他，則仍僅次於普波域治的1600萬美元。

擁有美國及菲律賓血統的史普斯查，1992年大學畢業後職業球員生涯短暫，並早在1995年加入熱火擔任影片分析員，負責研究對手打法及球員特性，其後獲名帥萊利賞識升任為助教，直至2008年接替轉任管理層的萊利成為主帥至今，在他逾15年主帥生涯合共帶領熱火6次殺入NBA總決賽，並在2012及2013年奪冠而回，而上季則以場數1：4不敵丹佛金塊飲恨奪亞。

一眉轟41分助湖人險勝速龍

哈利布頓拉傷證養傷兩周

昨日NBA常規賽方面，洛杉磯湖人在球星「一眉」安東尼戴維斯貢獻全場最高的41分及11個籃板，包括完場前3分鐘內獨取13分，領銜在主場以132：131險勝多倫多速龍，兩連勝後以19勝19負續居西岸第10位。至於東岸榜尾底特律活塞昨雖在首節轟入47分，但在第2及4節啞火下，終在主場以110：131反負薩克拉門托帝王，吞下五連敗。

至於孟菲斯灰熊雖有球星摩蘭特日前因肩傷開刀篤定收咧再折將，但這名當家球星昨意外地加入賽前會議激勵隊友振奮士氣，最終球隊亦不負所望作客以120：103擊敗達拉斯獨行俠，拿下三連勝，但在西岸續以14勝23負排尾三。

另外，前日在比賽早段拉傷左腳腿筋的印第安那溜馬新星哈利布頓，經磁力共振（MRI）檢查後證實至少須養傷兩周。