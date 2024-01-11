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2024年1月11日星期四
車路士敗走米堡失先機 普帥認把握力欠佳成今季詬病
拜仁下周設儀式悼碧根鮑華 福士倡德國盃改名紀念
迪比亞路李華度韋拿訪港戰賀歲盃
「鄧謝配」負日本宿敵 大馬賽首圈止步
黃澤林反負日籍好手 曼谷賽無緣8強
陳善鈺佛羅里達賽贏內訌戰過關
足壇快遞：奧華馬斯禁踏足荷蘭球壇1年
電視精選
史普斯查續約熱火8年 合約總值逾9億 創北美體壇教練之最
新任體院院長蔡玉坤：盼每屆奧運有牌
最長壽奧運冠軍迎103歲生辰
體壇快訊：港隊七欖賽銀盾戰亞洲列強
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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