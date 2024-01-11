黃澤林反負日籍好手 曼谷賽無緣8強

世界排名第251位的黃澤林，早前在主場戰畢屬ATP世巡賽的香港公開賽後，本周赴泰轉戰ATP挑戰賽的曼谷2公開賽，首圈以直落兩盤淘汰中華台北隊的曾俊欣後，昨於16強面對世界排名274位的31歲日籍球手內山靖崇。

黃澤林是役在首盤與對方一直互保發球局下戰至決勝局，最終Coleman細分贏8：6先拔頭籌。不過，次盤黃澤林首次發球命中率跌至不足五成，被內山兩度破發，以1：6被扳平盤數。決勝盤Coleman被對手在關鍵的第10局破發，終以4：6告負，激戰2小時26分鐘後以盤數1：2反負對手，無緣殺入8強。

雷巴堅娜阿德萊德賽晉8強

其他賽事方面，世界排名第3的哈薩克籍名將雷巴堅娜早前在布里斯班國際賽奪冠後，昨於阿德萊德國際賽首擊直落兩盤淘汰西班牙籍對手，躋身女單8強。

另外，今季首項大滿貫的澳洲公開賽下周於墨爾本展開，賽會昨落實球手種子排名，力爭第11次封王的世界一哥佐高域，與力爭個人澳網首冠的世界一姐施維雅達，分別獲列為男、女單頭號種子。