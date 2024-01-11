「鄧謝配」負日本宿敵 大馬賽首圈止步

鄧俊文／謝影雪在去年底殺入年終賽後收穫大量積分，世界排名亦升上第8，惟「鄧謝配」在大馬羽賽未被列為種子，首圈即硬撼世界排名第2的渡邊勇大／東野有紗。這對港隊組合此役較慢熱，受制於「東渡配」的連番重板扣殺，以13：21先失一局。

「鄧謝配」在次局初段把握對手失誤搶分，惟中段連失3分落後6：9。二人曾將差距縮窄至1分，但仍無力追趕，以14：21再輸一局，在首圈止步。

至於楊雅婷／楊霈霖在女雙首圈面對德國隊的蓮達艾科娜／盧巧，以直落兩局21：17、21：16取勝，晉級次圈將鬥韓國隊的白荷娜／李紹希。

李卓耀今男單次圈撼安賽龍

男單方面，伍家朗及李卓耀今於次圈登場續戰。伍家朗將鬥印度隊好手施里簡夫，李卓耀則硬撼丹麥籍「世一」安賽龍，若兩人獲勝將於8強相遇。

至於女單2號種子的國家隊名將陳雨菲，昨於首圈直落兩局淘汰日籍好手大堀彩晉級；去年底在年終賽封后的中華台北隊名將戴資穎，昨亦於首圈直落兩局擊敗美籍華裔球手張蓓雯過關。