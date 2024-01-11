車路士敗走米堡失先機 普帥認把握力欠佳成今季詬病

米杜士堡與車路士昨分別有多達10和13人缺陣，惟在英超及英格蘭足總盃三連捷的「車仔」，始終憑球員平均質素較高控制戰局，但串演前鋒的高爾彭馬初段無人看管下射門貼柱而出未能先開紀錄，更被開賽20分鐘內有兩名正選傷出的「米堡」在37分鐘打反擊，終由翼鋒海登夏格尼楔近柱射入，亦是球隊自2006年8月的英超比賽後，首次在對方身上取得入球。高爾彭馬完半場前再「敗家」，離門5碼起左腳射空門高出未能扳平。

車仔戰至下半場63分鐘，主帥普捷天奴換入梅迪歷及布查加強攻力，惟終因忘帶射門鞋而終以1球飲恨。普帥說：「己隊上半場有些犯錯，讓對手取得入球，之後我們無法撕破敵軍防禦網，並繼續出現今季未能好好把握臨門一腳的問題。不過，我軍仍有90分鐘的次回合比賽。」米堡領隊卡域克則說：「我們即使面對不少困境，仍能努力奮戰，最終能擊退像車路士般的優秀球隊，是不可思議和非常特別的。」

阿諾特傷膝缺陣數周

熱刺借迪姆華拿半季

此外，利物浦昨證實右閘阿歷山大阿諾特在上場英足盃作客挫阿仙奴期間觸傷膝部，需缺陣數周，無緣對富咸的英聯盃兩回合比賽，甚至包括大戰車仔和阿仙奴合共最多4場英超。另外，被外借至卡塔爾球隊艾杜哈尼的31歲巴西籍翼鋒菲臘比古天奴，據報已返阿士東維拉，但料續不受重用下，傳言這名昔日「紅軍」名將可能轉投國際邁阿密，與曾在巴塞隆拿合作的美斯重逢。

熱刺則已從RB萊比錫借用前鋒迪姆華拿至季尾，有望下周一凌晨在英超作客曼聯「地標」。這名德國國腳前年夏天離開車仔回巢萊比錫，但表現未如理想，據報他今夏或有機會以1700萬歐元（約1.5億港元）轉會費過檔熱刺。此外，熱拿亞的21歲後衛達古辛日內抵埗倫敦，盛傳將加盟熱刺。另外，愛華頓上周在英足總作客打和水晶宮有前鋒卡維特利雲被逐，他昨打甩紅牌，不用停賽3場。

（英聯盃消息）