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體育

體壇快訊：黎恩熙跳高巴黎賽響頭炮

【明報專訊】港隊跳高女將黎恩熙及鍾慧欣日前隨法籍教練Antony Yaich赴法國集訓，兩人周日出戰在巴黎舉行的田徑賽，黎恩熙躍出1.76米、力壓當地小將贏得冠軍，在新年旗開得勝；鍾慧欣則以1.71米得「梗頸四」，與獎牌擦肩。

港將多哈挑戰賽分途報捷

WTT多哈挑戰賽昨續演，港隊3名男將在外圍賽次圈分途奏捷，其中林兆恆以局數3：2挫克羅地亞隊的加施拿，而隊友陳皓樺和何鈞傑亦以同樣比數，分別擊退新加坡及埃及籍對手晉級。

小丁倫敦賽轟147仍負奧蘇

倫敦桌球大師賽昨於英國續演，中國隊星將丁俊暉在首圈與東道主「世一」奧蘇利雲碰頭，「小丁」在首節連輸4局，雖然短休後於第7局打出一棒147度，成為首名在大師賽史上轟出兩棒或以上147度的球手，惟最終仍以局數3：6落敗，無緣8強。

馬德里雙雄會師西超盃4強

由前季起移師沙特阿拉伯舉行的西班牙超級盃，明晨將展開4強，由12屆盟主皇家馬德里面對同市死敵馬德里體育會，力爭各賽事六連勝兼連續3屆殺入決賽。至於4強另一仗將在後日凌晨上演，由衛冕的巴塞隆拿面對奧沙辛拿。

意盃8強演羅馬打吡

意大利盃明晨上演兩場8強大戰，頭場有拉素在主場迎戰同市宿敵羅馬，前者近3次交手取得2勝1和不敗戰績，加上近3場意甲全勝，面對近况不穩的「首都狼」勢秤先。至於尾場則有各項賽事錄得三連勝的AC米蘭主場鬥阿特蘭大。

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