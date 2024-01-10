報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
台灣大選
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
台灣大選
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
體育
2024年1月10日星期三
球圈悼碧根鮑華：德足壇最大損失 朔爾茨讚奠定德國足球地位 FIFA會長稱凱撒大帝長存人心
港足今鬥沙特 喜迎傷兵復出 亞洲盃前最後閉門熱身賽 僅謝家強缺席操練
43歲遠藤保仁宣布掛靴 回歸飛腳任助教
傑志簽波斯尼亞中堅 梁祐維投南區
電視精選
滿貫膺甲一常規賽冠軍 蓋帝斯獻雙雙 繼銀牌決賽再挫東方
摩蘭特右肩傷開刀確認收咧
曼聯英足盃輕取韋根 出線第4圈抽上籤
伍家朗李卓耀大馬賽開新季勝門
體壇快訊：黎恩熙跳高巴黎賽響頭炮
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
球圈悼碧根鮑華：德足壇最大損失 朔爾茨讚奠定德國足球地位 FIFA會長稱凱撒大帝長存人心
港足今鬥沙特 喜迎傷兵復出 亞洲盃前最後閉門熱身賽 僅謝家強缺席操練
43歲遠藤保仁宣布掛靴 回歸飛腳任助教
傑志簽波斯尼亞中堅 梁祐維投南區
電視精選
滿貫膺甲一常規賽冠軍 蓋帝斯獻雙雙 繼銀牌決賽再挫東方
摩蘭特右肩傷開刀確認收咧
曼聯英足盃輕取韋根 出線第4圈抽上籤
伍家朗李卓耀大馬賽開新季勝門
體壇快訊：黎恩熙跳高巴黎賽響頭炮
球圈悼碧根鮑華：德足壇最大損失 朔爾茨讚奠定德國足球地位 FIFA會長稱凱撒大帝長存人心
港足今鬥沙特 喜迎傷兵復出 亞洲盃前最後閉門熱身賽 僅謝家強缺席操練
43歲遠藤保仁宣布掛靴 回歸飛腳任助教
傑志簽波斯尼亞中堅 梁祐維投南區
滿貫膺甲一常規賽冠軍 蓋帝斯獻雙雙 繼銀牌決賽再挫東方
摩蘭特右肩傷開刀確認收咧
曼聯英足盃輕取韋根 出線第4圈抽上籤
伍家朗李卓耀大馬賽開新季勝門
體壇快訊：黎恩熙跳高巴黎賽響頭炮
prev
next