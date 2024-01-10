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體育

港足今鬥沙特 喜迎傷兵復出 亞洲盃前最後閉門熱身賽 僅謝家強缺席操練

【明報專訊】香港足球代表隊今晚11時30分出戰亞洲盃決賽周前最後一場熱身賽，閉門惡鬥由意籍名將文仙尼領軍的西亞勁旅沙特阿拉伯隊。港足主教練安達臣賽前透露陣中多名傷兵有望復出，料趕及以更完整陣容迎接即將開鑼的亞洲盃分組賽。

港足上月離港先後到阿聯酋及卡塔爾集訓，在兩場閉門友賽以2：1反勝中國隊及1：2不敵塔吉克隊，今晚將於卡塔爾世界盃球場之一的南部球場（Al Janoub Stadium），與3屆亞洲盃盟主、世界排名第56名的沙地阿拉伯隊踢閉門練習賽。

球員時代曾在德落班 安帥悼碧根鮑華

港足上周六抵達卡塔爾後，已在卡塔爾大學訓練場展開數課操練，安達臣大讚場地草地質素佳，「環境十分寧靜，有助球員集中備戰」。面對世界排名比港足高94名的沙特隊，安帥稱高興可在出戰亞洲盃前與勁旅交手，「對方有很多具質素球員，我們要習慣如何應對強敵」。上仗友賽塔吉克隊有茹子楠、胡晉銘、艾里奧及謝家強等主力缺陣，安達臣透露除了謝家強缺席日前操練，其餘25名球員均可候命，包括勞烈斯、艾里奧及胡晉銘等已無大礙。

此外，安達臣在球員時代曾效力紐倫堡、法蘭克福、杜塞爾多夫及漢堡等德國球隊，於1989／90年球季在法蘭克福更成為德甲神射手，掛靴後曾在德乙執教緬恩斯一季。正在卡塔爾備戰亞洲盃的他，亦在社交網上載昔日與碧根鮑華的合照，悼念這名日前離世的球壇傳奇，「願『凱撒大帝』安息」。

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