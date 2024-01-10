球圈悼碧根鮑華：德足壇最大損失 朔爾茨讚奠定德國足球地位 FIFA會長稱凱撒大帝長存人心

【明報專訊】德國隊名宿碧根鮑華的家人昨晨證實，這名人稱「凱撒大帝」的傳奇球星周日與世長辭，享年78歲。消息一出震驚球壇，球圈人士紛紛表達哀悼，與對方共事多年的德軍名宿路明尼加形容對方離世是德國球壇最大損失，而德國總理朔爾茨亦讚揚對方「奠定了德國足球在世界的地位」。
家人冀低調處理後事
碧根鮑華的家人昨發聲明證實其離世消息，「我們懷着深深的悲痛宣布，碧根鮑華周日在家人陪伴下在睡夢中平靜去世。在此希望大家給予我們空間安靜處理後事」。
對於一代球壇傳奇離世，除了德國足總、拜仁及漢堡外，其他多間德國球會包括多蒙特及利華古遜等均發聲明致哀。而現任拜仁總裁的德國隊名宿路明尼加，坦言自己為對方的離世感到震驚，「他是我球員時代效力拜仁時的隊長，也是效力德國隊時的教練，在我退役後成為拜仁總裁，他亦先後擔任球會主席及榮譽主席。我倆真的共事相處了很長時間，他永遠是成功及獨特的一人，在德國足壇無出其右，他的離去是我們最大的損失」。
曾在國家隊及球會皆與碧根鮑華並肩的拜仁主席漢尼斯，亦向好友致哀，並感言道：「我不能用言語去表達這心情，他不論在球場內外都是如此閃耀，為德國隊及拜仁寫下了一段又一段的輝煌歷史，我永遠不會忘記這位好朋友。」
至於德國總理朔爾茨亦表示：「碧根鮑華是德國球壇最偉大的人物之一，他奠定了德國足球在世界的地位，我們會永遠懷念他。」而國際足協（FIFA）會長恩范天奴則讚揚對方是德國以至世界足壇的傳奇，寫下無數偉大歷史，並形容「『凱撒大帝』之名經已長存世人心中」。
碧根鮑華於1945年出生於二戰末年盟軍佔領的慕尼黑，球員生涯受訓於德甲班霸拜仁慕尼黑青年軍，並於1965年正式出道升上一隊，場上位置為現今球壇不再存在的「清道夫」，即兩名中堅及門將之間的自由人，主要負責補位包抄及擔任後場指揮（編按：當今球壇這位置主要由門將兼任）。碧根鮑華合共為拜仁效力長達12年，其間協助球隊共奪14座錦標，包括4屆聯賽及3屆歐冠盃（歐聯前身）冠軍。球員生涯尾聲曾加盟另一德國球會漢堡及兩度赴美效力紐約宇宙。
球員教練身分奪世盃 薩加奴後第2人 曾捲貪污案 審訊過追溯期中止
國際賽方面，他1965年起入選前西德大國腳，先後隨隊征戰1966、1970及1974年世界盃決賽周，雖然首兩次分別以亞軍及季軍作結，但1974年一屆他以隊長身分領軍奪得隊史第2座冠軍。1983年掛靴後，他翌年展開執教生涯接掌前西德隊，並於1990年以主教練身分領軍再於世界盃封王，成為繼上周離世的巴西名宿薩加奴之後，歷來第2人以球員及教練身分均奪世界盃。
碧根鮑華在1996年離開拜仁教席，兩年後出任德國足總副會長，並於2002年重返母會擔任拜仁主席長達7年，及後轉任榮譽主席至離世。不過，他曾在2015年被控涉於2005年賄賂國際足協委員，以換取2006年世界盃主辦權，當時他在被控前一年因曾拒絕FIFA助查要求而被禁足球壇90天。而最終案件在審訊5年後因已過瑞士法庭的15年追溯期而無疾而終。