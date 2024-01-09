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體育

意國小子抬頭 史拿瞄準大滿貫 年終賽台維斯盃連挫佐高域 放眼澳網零的突破

【明報專訊】已年屆36歲的佐高域續成網球壇風雲人物，但不代表隻手遮天，皆因後起之秀已步步進逼，去年除了在溫布頓錦標賽決賽不敵卡路士艾卡拉斯，更在ATP年終賽及台維斯盃連負史拿。這名近年成績突飛猛進的22歲意大利籍新星強調，求勝之心、勇往直前和無懼一切的性格，源自小時候接觸高危的高速滑雪運動。他已瞄準下周日開戰的澳洲公開賽，爭取首度舉起大滿貫獎盃。

佐高域去年在11項職業網球巡迴賽七度獲得男單錦標，當中包括澳、法和美網，大滿貫封王紀錄增至24個，卻在ATP年終賽分組賽受挫於比自己年輕14歲的史拿，及後雖在決賽一雪前恥，豈料又在台維斯盃男單和男雙被史拿雙殺，令該名塞爾維亞隊名將不禁有「當你為國家而戰，落敗痛苦會更大」之嘆。

3歲起與滑雪結緣 曾成意國頂尖少年選手

史拿生於意大利東北部滑雪勝地伊尼琴，3歲起接觸這高速運動和網球，也漸愛上踢足球。7歲的他曾棄網球1年專攻滑雪，8至12歲成該國頂尖少年滑雪運動員。及至13歲又決定棄滑雪和足球，聚焦網球。他說：「我更享受網球，因打網球可單打獨鬥，自己解決一切問題。這是困難的，也是我挑選它的原因。那份壓力可令你起雞皮疙瘩。」惟他坦言那願意不斷接受挑戰的心，與自小接觸高危的滑雪運動，進而面對一切皆無畏無懼是息息相關，「若你擅長在阿爾卑斯山滑雪，那麼你就擅長在世界各地滑雪；網球不是這回事。如你在我的家鄉很優秀，那麼你在世界上仍只是無名小卒」。

奧地利名將堤安姆：他正改變網球

奧地利籍名將堤安姆強調史拿是卡路士艾卡拉斯外，另一正在改變網球的人物，「他能善用個人速度和侵略打法的特點，即使在一些重要關頭仍忠於自己，冒險出擊。這是以往網壇不曾出現的，就如費達拿、拿度和佐高域昔日亦不會這樣」。曾是「細威」莎蓮娜威廉絲和夏納等名將的著名教練摩拉托路則認為，艾卡拉斯近年確鋒芒畢露，「但從短期和長期而言，最能威脅他的就是史拿。史拿的跑動力足傷害他」。

即使被網壇追捧，史拿迄今仍與大滿貫緣慳，並感悟獨木難成林，必須借助教練華格路斯和戴倫卡希爾一臂之力才可更上一層樓，第一步可能就是下周日揭幕的澳網。史拿對曾指導名宿阿加斯及曉域的卡希爾尤其推崇，「他總是笑面迎人，也是個可開玩笑的人，卻同時會說出一些正確無誤話語，尤其是賽前。他知道如何表達自己，這令我感覺良好，信心大增」。能否走上偶像費達拿的成功之路仍言之尚早，但這名2018年以17歲之齡已展開職業生涯的意大利小子，無疑正走在正確的路上。

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