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2024年1月9日星期二
阿仙奴三連敗英足盃出局 吞紅軍兩蛋 阿迪達嘆麾下欠臨門一腳
勞烈斯轉投廣西續戰內地聯賽
港隊3人征韓出戰冬青奧
雲班耶馬隊史最快破百封籃 難阻馬刺五連敗
黃澤林曼谷轉戰ATP挑戰賽 直落兩盤挫夜市球王晉16強
姬迪瑪創女子初馬世績 快舊紀錄61秒
拿玻里作客吞拖連奴3蛋 意甲跌至第9
體壇快訊：鄧謝配新季首擊鬥日本剋星
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意國小子抬頭 史拿瞄準大滿貫 年終賽台維斯盃連挫佐高域 放眼澳網零的突破
坐擁星級教練團 丹麥小將魯尼爆發可期
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【明報專訊】（請看附圖）
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