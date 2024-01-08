車路士掃雷英足盃過關 普捷天奴信球隊具爭霸本錢 稱「只是時間問題」

球迷拉橫額懷念維埃里

史達寧傳射居功領車大勝

去年離世的意大利隊名宿維埃里，球員及教練生涯均曾效力車路士，球迷昨於球隊英足盃面對較低組別的普雷斯頓的賽前，藉對方死忌一周年之際拉起橫額，以作懷念。

近况回勇的「藍戰士」昨仗雖半場未能打破悶局，但全場主導形勢下，由前鋒布查在58分鐘接應馬路古斯圖的左路傳中頂入，打破個人逾3個月的入球荒。及至66分鐘，後衛堤亞高施華接應角球頭槌拉開比數。3分鐘後前鋒史達寧罰球直射入網之餘，再於85分鐘助攻予中場安素費南迪斯「埋齋」，終在主場以4：0大勝普雷斯頓，相隔一屆再闖第4圈，各賽事亦取得三連捷。不過，是役唯一壞消息是早前才傷癒復出的法國國腳前鋒尼干古，賽前因髖部的新傷患，料須休戰數仗。

對於球隊今季飄忽表現，普捷天奴表示：「因己隊是車路士，這自然已是一種壓力。我是一名喜歡獲勝和競爭的主帥，但同時需要給麾下有時間去進步，現時我們仍需要找到平衡，但我深信球隊具備重返爭標前列的能力，只是時間的問題而已。」

維拉強陣小勝米杜士堡

偕白禮頓般茅錫菲聯晉第4圈

另外，在英超暫列次席的阿士東維拉昨於英足盃同樣強陣出擊，終憑後衛馬迪卡殊在87分鐘的入球奠勝，作客1球小勝英冠的米杜士堡。對於未有輪換出戰此項本土盃賽，維拉主帥艾馬利回應指：「雖然為了聯賽我可以避重就輕，但我不希望打亂原有的部署及作息，因若是役我讓主力休息，他們便突然有了長達兩周沒正式比賽，這對球員保持狀態並不理想。」

其餘英超球隊方面，白禮頓及般尼茅夫昨同樣半力出戰英冠球隊，其中前者以4：2力克史篤城，般茅則以3：2驚險反勝昆士柏流浪。至於在英超敬陪末席的錫菲聯，派副選上陣下仍作客4：0大勝英乙的基寧咸。