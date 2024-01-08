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2024年1月8日星期一
羅比夫港網賽男單封王 直落兩盤挫魯素禾利 期待明年再訪港
拿度因傷棄戰澳網 「現未能應付五盤」
安帥點兵戰邁阿密 初選40人 港超19外援列席
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謝俊賢田徑測試賽5000米稱王
金慈仁重返攀石賽場 望一償征奧心願
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曼聯亮相英足盃征英甲韋根 卡斯米路馬天尼斯料續避戰
米蘭大炒安玻里穩守意甲季席
足壇快遞：北區菁英盃反勝理文
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【明報專訊】（請看附圖）
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