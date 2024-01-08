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體育

安帥點兵戰邁阿密 初選40人 港超19外援列席

【明報專訊】由港超球員組成的「香港隊」下月4日主場友賽球王美斯領銜的美職球會國際邁阿密，中國香港足球總會昨午公布40人初選名單，11隊港超都有球員入選，包括13名亞洲盃港腳及19名外援。同時落實第42屆省港盃將於1月31日及2月7日舉行，港足先主場後作客。

足總昨公布的兩份初選名單皆由港足主教練安達臣點兵，他早前表示將由港超球員組成的「香港隊」與「萬人迷」碧咸旗下的國際邁阿密踢表演賽。從初選名單所見陣容由港足及港超球員組成，安達臣嚴陣以待從11隊港超選出13名亞洲盃港腳及19名外援應戰，暫列聯賽榜首的理文有9人入選成大戶，包括愛沙尼亞國腳安尼亞及前荷甲中場保利臣；傑志及東方則各有8人，土庫曼隊前鋒明加索夫、前奧地利國腳恩查及西班牙籍射手巴科爾等外援悉數在列。

省港盃港足先主場後作客

至於港足出戰省港盃的29人初選名單，亦有傑志翼鋒潘沛軒等12名亞洲盃港腳；港足對廣東隊先主場後作客，首回合將於本月31日晚上8時在旺角大球場開賽，次回合則下月7日晚上7時30分於越秀山體育場上演。而有10名球員均在兩份初選名單中，包括35歲入籍老將射手史提芬彭利拿、孫銘謙、林樂勤、胡晉銘、林衍廷、陳晉一、李毅凱、周子謙、門將謝家榮及龐焯熙。

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