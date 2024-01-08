拿度因傷棄戰澳網 「現未能應付五盤」

拿度去年初在澳洲公開賽戰至男單次圈，因臀部傷患終直落3盤不敵美籍球手麥簡斯麥當勞。及後他休養將近1年，直至本月初的布里斯班國際賽才復出，惟他在男單8強戰至決勝盤再受傷，須中途請求醫療暫停處理，最終他在此戰以盤數1：2反負主場球手佐敦湯臣。

這名37歲西班牙籍「泥地王」昨在各大個人社交平台宣布退出澳網這項今季首項大滿貫的決定，並透露在布里斯班賽受傷後，經磁力共振（MRI）檢查發現肌肉有輕微撕裂，但所幸並非此前舊患位置。不過，經醫生評估後認為現階段未能應付五盤賽事，「因此我要返西班牙接受治療及休息」。他又慨嘆自己為了此次復出非常努力，現無法在墨爾本觀眾面前比賽是悲傷消息，但並不是非常壞的消息，他仍對今季的個人發展保持樂觀，期望盡快康復再戰。

德國挫波蘭首奪聯合盃

至於昨上演的布里斯班網賽決賽，男單2號種子的保加利亞籍名將狄米托夫以直落兩盤擊敗頭號種子的丹麥籍名將魯尼封王而回。女單方面，哈薩克籍2號種子雷芭堅娜亦以直落兩盤輕取頭號種子的白俄籍世界二姐莎芭倫卡奪冠。

同於澳洲舉行的聯合盃昨亦上演決賽，波蘭隊頭場由「世一」施維雅達在女單直落兩盤輕取德國隊的前「世一」姬爾芭，次仗德國由阿歷山大薩維利夫於男單以盤數2：1反勝敵軍的侯卡錫扳平，結果德軍在決勝戰由薩維利夫伙施姬蒙在混雙以盤數2：1挫施維雅達／侯卡錫，場數反勝2：1首奪冠。