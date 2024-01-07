獨赴印度見證出線球迷：無諗過唔去亞洲盃

做好期望管理 訂酒店至16強

30歲的Jason是港足和傑志的「死忠」，讀中四時親歷港足勇奪2009年東亞運金牌，難忘當日香港大球場氣氛，令他投身社會工作後持續入場撐港足；2018年再受傑志首戰亞冠盃分組賽啟蒙，開始多次作客現場為香港球隊和港足打氣，「希望可藉此推動球員士氣」。

Jason因2022年夏天無緣見證傑志在泰國首度出線亞冠盃16強，決心不能錯過緊接港足的亞洲盃外圍賽，即使同行朋友因簽證問題告吹，他仍決定隻身到印度直擊港足3場外圍賽，事後獲足總送贈一件簽滿職球員簽名的港足作客球衣，「現在回想都覺得有點癲，竟然有勇氣做這件事，捱過當地衛生惡劣環境，都算是人生中可記好耐的一件事」。

「我無諗過唔去睇亞洲盃，排除萬難就算辭職我都會去卡塔爾睇晒3場」，去年中公布決賽周賽程後，Jason隨即買機票，即將在本周五出發，跟5、6名朋友夾住宿，還訂到本月31日為港足一旦出線16強做兩手準備。由外圍賽到決賽周，兩次旅程開支都各花費2、3萬港元，「錢可以再搵，我反而覺得好彩，趁年輕做到這些事，無浪費到青春」。

不過他亦感受到去年港足和本地賽事氣氛有下滑迹象，「市場推廣策略上明顯有些問題。例如我完全不理解世界盃外圍賽門票定價200元，尤其亞運咁好成績後有熱潮，足總作為公帑資助機構，是否應以較相宜價錢刺激球迷入場，令現場更熱鬧？」