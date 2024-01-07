兩絲打不忘港足 齊獻第一次作客撐

快閃4日3夜 盼贏巴勒斯坦

杰寧與Kylie上季起在《絲打講英超》共事評述賽事，今次緣於Kylie受球迷提議到卡塔爾看亞洲盃，正值又想旅行，結果問杰寧有否興趣時一拍即合，去年11月底迅速購妥機票和酒店，本月21日出發快閃4日3夜，將會看港足最後一場分組賽對巴勒斯坦隊。兼任講師的杰寧表示，適逢亞洲盃時已完學期，亦覺機會難得，「二來諗咁遠飛去都想睇贏波，對巴勒斯坦應該最大機會」。

相比以往到晏菲路球場支持愛隊利物浦，「杰寧公主」認為入場睇港足賽事多年的感覺與別不同，「雖然我去過晏菲路好多次，每個周末開電視就睇到好鍾意的球隊，建立了感情，但總有點距離。正如我唔會話自己是利物浦人，只是利物浦球迷。望返香港都有一班球員奮鬥時，我又鍾意睇波就會去撐」。阿仙奴球迷Kylie認同撐港隊更有歸屬感，「近兩年多了睇港超同港隊賽事，香港球迷熱血落力打氣幾正，我幾享受這氣氛」。

支持紅軍兵工廠 稱港足更有歸屬感

港足相隔逾半世紀再戰亞洲盃，杰寧希望睇到球員有拼勁，除指右閘茹子楠「好有球味」，又讚去年入籍的翼鋒艾華頓是「最佳收購」；Kylie今季恆常看理文比賽，支持中場黃威之餘，另提及效力大埔的門將謝家榮仍年輕，都想「俾點鼓勵他」，「希望我們入場一戰港隊有入波，亦唔好因為失一球就散」。

場地提供：Directsoccer