港足最強第12人遠征卡塔爾 亞洲盃周六開鑼 死忠盼黏合熱誠球迷作後盾

文：余瑋、圖：鄧宗弘、鄧家烜

由前年6月亞洲盃外圍賽成其一最佳次名出線，轉眼間港足昨晨已抵達卡塔爾，將於下周日（14日）晚、本月20日凌晨及23晚出戰3場亞洲盃分組賽，在C組對阿聯酋、伊朗及巴勒斯坦隊。據悉香港足總已賣出逾300張亞洲盃門票，未計從亞洲足協官網購票，估計至少有逾200至300名香港球迷遠征。

行程舟車勞頓 網上賣Tee籌旅費

仍未30歲的吳卓恆（恆仔）在12歲開始自己入場睇波，如今是支持港足已17年的「死忠」，入場睇港隊過百場，當中21場更是作客，包括去年到新加坡、馬來西亞、越南、不丹和伊朗，「大學畢業後就開始跟港隊周遊列國，港隊一來少比賽，二來有時抽到對較偏遠難去的地方。2019年韓國釜山的東亞盃決賽周接近有100人到場已算多」。

為減省開支，恆仔每次行程都舟車勞頓，「我現時freelance工作較彈性，可接受用時間慳錢，所以經常要轉機和瞓機場，最耐試過去伊朗用了超過30小時。不過我鍾意背包客形式旅行，基本住民宿或鄰近比賽球場。而且每次總有突發情况，未到比賽當日都未知能否入場，有少少歷險感覺」。恆仔為去卡塔爾見證港足所有比賽，不惜捱更抵夜加班炒散儲旅費，預定本周六抵埗，作為港足打氣團的組織者之一，亦已申請要帶備的打氣物資，「已同球迷分工，有人負責託運鼓，希望至少帶到10支旗同橫額」。他去年中開網上平台發布親自訪問本地球員或球圈人士的人訪，同時售賣與本地品牌聯乘設計的港足打氣Tee及頸巾，不諱言是籌集經費，「今次打氣旗就是用賣Tee的錢整，全數都會用來買港隊打氣物品」。

嘆疫情後流失死忠 打氣聲驟減

港足球迷組織現有「香港力量」和「波台黐線佬」，恆仔於千禧年初在「GoalGoalGoal」討論區認識一班港足球迷，在「香港力量」2004年成立初期已活躍其中，「鍾意香港足球的球迷基數很小，打入亞洲盃對很多人心目中不是什麼事情，但對我們這班睇了20年本地波球迷就是一直等待的時刻，經歷多代球員甚至球迷」。疫情過後恆仔有感流失了一些港足死忠，因移民或有新人生規劃等，自此不再恆常關注香港足球，他認為去年港足主場賽事的打氣聲勢，較2015年中港大戰時期回落，「球迷區打氣聲無以前咁響，以前我跳完一場仲累過踢波，現在比賽完好似無流過汗，多數好純粹叫口號，好少唱歌」。

到當地踢「場外亞洲盃」凝聚球迷

藉今次亞洲盃，恆仔希望「黏合」願意遠征卡塔爾的球迷，「想留住這班對香港足球有熱誠的人，令他們成為港足的忠實支持者。知道都有些不認識的會去卡塔爾，我打算在當地舉辦一些交流活動，例如同其他國家球迷一齊踢波」。他說上月網上發文後首日已有20人報名，預定在港足無比賽的2、3日踢「場外亞洲盃」，對手除了澳洲球迷，預定本月22日鬥馬來西亞球迷隊。

資深球迷手臂紋隊徽 攜亡友打氣頸巾撐港足

支持港足15年的周祖堯（Joseph）本身是南華球迷，累計作客睇逾30場港足，甚至女足及青年賽都試過，更在右臂紋上港足隊徽，「2009年亞洲盃外圍賽主場對日本時，逾七成觀眾都為對手打氣，我當時奇怪為何港人不支持港隊？自此希望參與作客落力打氣，等球員知道不是孤軍作戰」。

Joseph今次花逾1.5萬元準備到卡塔爾10天睇3場港足分組賽，從事物流的他笑言已消耗未來半年的大假，「港足上次參加亞洲盃決賽周已是50多年前，下次未知是否50多年後，而我未必咁長命，所以今次無理由唔去」。他去年起睇港足作客時，還帶同亡友朱sir的港足打氣頸巾，寓意一同作客，「他2020年疫情時因病離世，我們關係很好，幫他執遺物時發現這頸巾，所以帶它周圍去作客」。