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體育
2024年1月7日星期日
何詩蓓膺香港游泳教練會最佳女泳員 手握5張巴黎奧運入場券 盼凡事平常心應對
羅比夫決戰魯素禾利 國手商竣程港ATP網賽4強止步
羅比夫偕奧芬拿利東街獻技
廠兵英足盃再戰紅軍 熱刺險勝般尼 傳借迪姆華拿
巴西易帥 費蘭度迪尼斯下台
體壇快訊：韓國友賽小勝伊拉克
SUN周日體育直播賽程
港足最強第12人遠征卡塔爾 亞洲盃周六開鑼 死忠盼黏合熱誠球迷作後盾
兩絲打不忘港足 齊獻第一次作客撐
獨赴印度見證出線球迷：無諗過唔去亞洲盃
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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