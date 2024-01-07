體壇快訊：韓國友賽小勝伊拉克

桑馬達約滿離神戶勝利船

應屆日職冠軍神戶勝利船昨證實，去年9月以自由身簽約來投的中場桑馬達已約滿離隊，這名曾效力曼聯8年的35歲前西班牙國腳稱將對在勝利船的經歷沒齒難忘。他加盟3個月僅上陣1場後備入替10分鐘。另外，巴塞隆拿宣布，後衛祖奧簡斯路因扭傷左膝韌帶，須養傷一段時間。

國米絕殺維羅納保5分優勢

意甲「一哥」國際米蘭昨在聯賽有射手拿達路馬天尼斯傷癒兼復任正選，於主場由該阿根廷前鋒打開紀錄，並藉大衛法迪斯下半場補時絕殺，以2：1擊敗下游的維羅納，賽後以5分領先明晨作客沙蘭力坦拿的次席球隊祖雲達斯；至於博洛尼亞同日則在主場1：1逼和熱拿亞，近7輪意甲僅1敗下守在第5。

波蘭晉聯合盃決賽

波蘭隊的施維雅達和侯卡錫，分別在聯合盃網球賽女單及男單4強以盤數2：1和2：0勝出，加上隊友在混雙報捷，以總比數3：0淘汰法國隊晉決賽。布里斯班國際賽男單4強方面，頭號種子魯尼和次號種子狄米托夫分別淘汰沙夫連及佐敦湯臣後會師決賽；女單由首號種子莎芭倫卡和次號種子雷芭堅娜爭標。