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體育

廠兵英足盃再戰紅軍 熱刺險勝般尼 傳借迪姆華拿

【明報專訊】英格蘭足總盃第3圈明晨上演重頭戲，由英超「四哥」阿仙奴主場大戰榜首利物浦。兩軍在兩周前的聯賽於晏菲路球場打和1：1，「兵工廠」主帥阿迪達明白此役惡鬥難免，但隱憂是球隊近期走下坡和出現左閘荒。

阿仙奴上月在英超作客與利物浦言和後成「聖誕冠軍」，豈料之後兩場倫敦打吡連負韋斯咸和富咸，導致跌落第4，一哥之位亦被利物浦奪去，阿迪達在英足盃與「紅軍」狹路相逢前說：「兩隊上次交手合演一場不可思議的比賽，這次亦不例外。我期望麾下踢場爭氣波。」然而，辛真高受傷及富安健洋因代表日本隊出戰亞洲盃，改由積及基奧柯司職左閘，或成兵工廠的死穴。

利物浦也有埃及隊前鋒穆罕默德沙拿，以及日軍中場遠藤航分戰非洲國家盃和亞洲盃避戰，中場蘇保斯拉爾亦告觸傷腿筋，肯定無緣此仗及周中迎富咸的英格蘭聯賽盃4強首回合。領隊高普說：「我不知阿仙奴會否輪換，只知己隊會派出一支好球隊比賽。我們目標是英足盃過關和英聯盃晉決賽。」

紐卡素挫新特蘭晉第4圈

此外，盛傳從RB萊比錫借用前鋒迪姆華拿的熱刺，昨在英足盃第3圈憑後衛柏度樸路在78分鐘開齋射入世界波，主場1：0淘汰般尼；有中場祖奧高美斯初段領紅的狼隊，則藉中場湯美杜爾於64分鐘建功，作客1：1逼和有鋒將馬奧比在41分鐘打開紀錄的賓福特，需要重賽；富咸憑前鋒卜比列特於24分鐘一箭定江山，主場以1：0挫英冠球隊洛達咸。至於昨晚的東北部大戰，紐卡素作客以3：0挫英冠球隊新特蘭。

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