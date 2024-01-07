何詩蓓膺香港游泳教練會最佳女泳員 手握5張巴黎奧運入場券 盼凡事平常心應對

何詩蓓去年接連為香港泳隊寫下「零的突破」，包括在7月長池世界賽的女子100米自由泳摘銀，以及在亞運贏得2金1銀3銅，她隨後轉戰世界盃也在3站橫掃6金。這名26歲港隊「女飛魚」直言2023是不錯的一年，期望今年繼續努力，「多謝泳總及體院的支持，近年政府投放很多資源在運動上，我覺得自己有責任為港隊取得好成績，讓大家知道這些資源沒浪費。這些資源幫到我之外，亦可帶動下一代運動員，希望我能啟發大家繼續努力」。

何甄陶獲選最佳男泳員

今年長池世界賽將於下月11至19日假多哈上演，何詩蓓期望可游出個人最佳成績（PB），並為巴黎奧運作準備，「比賽是最好的訓練，希望我能習慣比賽心態，為奧運做足準備。距離7月的奧運尚有時間，我還會參加一些較小型的比賽，希望一路進步，只要努力總會有好成績，我不會想太多」。她冀今年凡事維持平常心，避免情緒太大波動，開開心心過年。何甄陶則獲選最佳男泳員，他在亞運贏得50米自由泳銀牌，並游出A標拿下奧運入場券。

同為17歲的世青蛙王麥世霆及背泳新星張心悅分別贏得最進步男、女泳員，前者直言今年以爭取強項200米蛙泳奧運資格為目標；後者則指去年游出200米背泳A標後，期望今年繼續求進，再次刷新PB。至於劉建希及莫思騏則獲最佳新秀獎。教練獎項方面，麥世霆及張心悅等人的教練傅延浩膺最佳教練；蔡曉慧、陳燕燕及西茜則獲選為最佳分齡教練。