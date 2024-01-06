車路士英足盃誓掃雷轉運 聯賽大幅落後 全力爭逐本土盃賽

相比聯賽20戰後只得28分位列第10名的不堪戰績，普捷天奴自去年7月接掌車路士後，至今尚未在淘汰制的盃賽中落敗，其中英格蘭聯賽盃亦已殺入4強階段。來到另一項盃賽足總盃戰場，普帥在賽前記者會明言，贏得本土盃賽將是他們今季重要任務，「我們沒有歐洲賽資格，聯賽也要大幅改善表現才有望重返歐戰區，因此聯賽盃及足總盃這兩項錦標，當然已成為我們最大目標」。

普帥不排除冬窗再增兵

尼干古剛傷癒先列後備

同時，普捷天奴不諱言雖然球隊在過去3個轉會窗已斥資達10億鎊（約99億港元）引援，但仍不排除在本月冬季轉會窗開啟期間再次掃貨，他表示：「只要是能幫助球隊繼續進步的球員，我們絕對有能力，也會毫不猶豫將他帶來藍戰士」。

此外，普捷天奴也指出剛傷癒不久的鋒將尼干古將不會在這場賽事正選上陣，取而代之的有可能是同樣需要上陣時間以提升狀態的中鋒布查，「布查？我當然會考慮他的上陣機會。他是我們重要的攻擊球員，有非常好的潛質發熱發亮。現時對他而言，最重要的是忘記去季的傷患問題，重新在比賽中找回信心」。

愛華頓征水晶宮悶和擇日重賽

卡維特利雲領紅勢停賽 麥尼爾觸傷

其餘足總盃第3圈賽事方面，兩支英超榜中下游球隊水晶宮與愛華頓昨演同級對碰，結果雙方共錄得24次攻門下只能互交白卷，須擇日重賽。作客的愛華頓此仗更有射手卡維特利雲在下半場79分鐘領紅被逐，有可能要在之後本土賽事「坐波監」，而翼鋒杜韋麥尼爾又因受傷要退下火線。損兵折將的「拖肥」主帥戴治，賽後就炮轟VAR道：「明顯放大了卡維特利雲的動作，當你用慢鏡去審視時，往往會得出不一樣的畫面。這根本對我們不公平。」