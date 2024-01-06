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體育
2024年1月6日星期六
國手商竣程延續神奇之旅 港網賽爆冷挫堤亞科 首闖ATP巡迴賽4強
黃澤林加盟仁山優社任網球大使 與港小將切磋球技
德國反克希臘闖聯合盃4強 拿度布里斯班網賽男單8強止步
巴塞新年首擊險勝 新兵洛基地標
約基治遠程三分領金塊絕殺勇士
高家瀚錫切斯國際象棋節封王成亞洲首人
體壇快訊：盧卡斯重返大埔
SAT周六體育直播賽程
車路士英足盃誓掃雷轉運 聯賽大幅落後 全力爭逐本土盃賽
東尼復出在即 賓福特無意放售
坦帥稱與曼聯新班主會談「非常正面」
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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