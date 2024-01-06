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體育

巴塞新年首擊險勝 新兵洛基地標

【明報專訊】西甲勁旅巴塞隆拿昨迎來2024年首擊，藉中場根度簡於下半場補時階段的12碼絕殺，在聯賽作客2：1險勝拉斯彭馬斯，賽後19戰得41分列第3，惟仍分別落後榜首的皇家馬德里及次席的基羅納7分。

巴塞昨仗有巴西隊新晉國腳、19歲前鋒域陀洛基先列後備，惟球隊禍不單行，先在11分鐘有葡萄牙翼衛祖奧簡斯路欲閂走對手射門後觸傷膝蓋被換出，由丹麥隊守將安達斯基斯坦臣入替；1分鐘後更被對手鋒將艾哈達迪禁區內近射得手，球隊半場以0：1落後。

換邊後55分鐘，巴塞前鋒費倫托利斯禁區內亂軍下掃入追平比數。78分鐘，由帕拉尼恩斯加盟的域陀洛基入替功臣費倫托利斯演「地標」。戰至補時，根度簡在禁區遭對手拉跌並獲12碼，他親自操刀中鵠領巴塞贏2：1完場。巴塞主帥沙維賽後說：「我們還有機會爭奪西甲冠軍，並已為之作好準備。」對於被換出的簡斯路，沙維則表示其傷勢「沒那麼嚴重」。

西維爾負畢爾包 近5輪4敗

同日另一場西甲，西維爾在主場淨吞畢爾包兩蛋，球隊近5輪聯賽錄得4敗下仍以19戰得16分排第16位，惟僅領先身處降班區的卡迪斯1分，護級壓力深重；值得一提的是，今季回歸母會效力的西維爾守將沙治奧拉莫斯，賽後在接受當地傳媒訪問時因有球迷高叫，令這名37歲老將對着鏡頭回罵說：「請尊重一點！尊重這兒所有人！」

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