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體育

國手商竣程延續神奇之旅 港網賽爆冷挫堤亞科 首闖ATP巡迴賽4強

【明報專訊】ATP中銀香港網球公開賽昨於維園網球場續演，中國隊18歲新星商竣程延續神奇之旅，在男單8強與美籍3號種子堤亞科激戰近1.5小時，以直落兩盤6：4勝出，生涯首擊敗世界頭20球手兼闖ATP巡迴賽4強，今日將與世界排名第5的俄籍名將羅比夫爭入決賽。

中銀香港網球公開賽 單/雙打4強 now636台 下午14：30直播

持外卡參賽的商竣程在香港公開賽愈戰愈勇，這名世界排名第183位的中國籍新星在首圈反勝塞爾維亞隊的耶利，次圈面對荷蘭籍的雲迪沙斯曹普再打足三盤「搶七」戰後反勝晉級，生涯首闖ATP賽事8強。在北京出生的商竣程，在港幾乎擁有半個主場優勢，眾多球迷以普通話高呼「加油」為他打氣。他昨面對世界排名第16的美籍星將堤亞科同樣打得積極，首盤第5局即打破對手的發球局，以6：4先拔頭籌。

冬訓修成正果 4強惡鬥羅比夫

商竣程在次盤乘勝追擊，憑出色接發維持優勢，並於第一局再次破發。即使堤亞科共9次直接發球得分，也未能扭轉敗局，商竣程終以6：4再下一城，激戰1小時29分鐘後以直落兩盤勝出。雙方交手3次，堤亞科在去年澳網及華盛頓網賽皆獲勝，商竣程在香港首次擊敗對手後難掩興奮，即向看台說「Me（我嗎）？」他賽後解釋道：「教練告訴我要相信自己，若我把對手看得太高，無疑會令自信心不足。因此我這仗每一板都打得堅決，一定保持冷靜、相信自己」。

商竣程在港不斷改寫生涯最佳戰績，但他直言自己心態不變，期望能享受在球場的每一刻。被問到將冬訓重心從重量訓練改為速度訓練，這名18歲中國籍新星也確信方向正確，「我永不會成為1.9米高的重炮，所以我要變得更快，讓對手來不及反應。了解自己很重要，若我能交出100%的表現就沒遺憾」。

羅比夫激戰近兩小勝驚險過關

至於俄籍頭號種子羅比夫在尾場面對法籍19歲新星費爾斯，激戰1小時52分鐘後以6：4、1：6、6：2驚險過關。這名世界排名第5的星將直言，即使失掉次盤也無損信心；對於去年獲選為ATP最佳新人的費爾斯，他亦識英雄重英雄，「他（費爾斯）的擊球很強，相信他有光明前途」。

下線方面，奧地利隊的奧芬拿以直落兩盤6：4擊退西班牙籍老將艾吉，晉級4強將鬥芬蘭籍球手魯素禾利，後者在另一場8強以直落兩盤力克俄籍代表高度夫。

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