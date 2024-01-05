明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

費爾斯港網賽險勝過關 8強硬撼世界第5羅比夫

【明報專訊】ATP中銀香港網球公開賽昨假維園網球場續演，法籍19歲新星費爾斯在男單次圈面對從資格賽晉級的侯素拿，激戰逾兩小時下以直落兩盤7：5險勝，今晚與世界排名第5、俄籍頭號種子羅比夫爭入4強；中國隊的商竣程則於另一場8強惡鬥美籍3號種子堤亞科。

中銀香港網球公開賽 單/雙打8強

now636台 下午13：00直播

世界排名第36的費爾斯在首圈擊退克羅地亞籍球手邦拿高約後，次圈面對世界排名第194的侯素拿陷苦戰，他在首盤第6局發球雙錯誤下遭率先破發，一度落後局數2：5。不過，費爾斯沉着應戰，第11局經歷4次「刁時」成功破發，隨後再於關鍵一局直接發球得分奠勝，首盤以7：5先拔頭籌。

費爾斯盼當東道主參戰巴黎奧運

次盤費爾斯積極進攻並率先破發，曾領先局數3：1，但侯素拿追至5：5平手。費爾斯及後憑較佳首發得分率及網前表現連贏兩局，以7：5再下一城，激戰逾兩小時下晉級。費爾斯賽後稱勝利得來不易，「他（侯素拿）底線抽擊很強，且發球不錯，幸好我接發表現不錯，也打得進取，希望明（今）日更早入局」。

費爾斯上月應前世界一哥拿度邀請出席於科威特的集訓營，這名19歲新星笑言季前準備不俗，但仍渴望多打比賽，並放眼今夏於家鄉舉行的巴黎奧運，「我不確定自己的排名可否拿下參賽資格，若能在家鄉出戰奧運，定必是最美妙的事」。

至於頭號種子羅比夫昨在男單首登場，面對英籍球手寶迪雖以6：4先贏一盤，但次盤卻陷苦戰，鬥到「搶七」時一度落後7：8，但他隨後把握對手非受壓失誤並連取3分，最終細分贏10：8，直落兩盤取勝。

羅比夫賽後表示，此仗是新年首場單打，難免感壓力，即使獲勝仍有很多不足之處，比賽期間未能好好控制情緒。這名俄籍星將去年曾在利華盃與費爾斯為歐洲隊並肩，對於8強「化友為敵」，他坦言絕不能掉以輕心，並稱讚對方在新生代中能力突出。

拿度布里斯班賽挫主場球手晉8強

另外，日前久休復出的37歲「泥地王」拿度昨在布里斯班國際賽男單次圈，輕鬆直落兩盤淘汰主場球手古比拿，晉級8強後將遇另一澳洲籍球手佐敦湯臣。

聯合盃網球賽方面，塞爾維亞隊在8強面對主場的澳洲隊，有領銜的世界一哥佐高域頭場意外直落兩盤敗予迪文亞，最終以場數0：3吞敗。中國隊則在另一場8強同以場數0：3敗予波蘭隊。

上 / 下一篇新聞