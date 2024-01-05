費爾斯港網賽險勝過關 8強硬撼世界第5羅比夫

中銀香港網球公開賽 單/雙打8強

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世界排名第36的費爾斯在首圈擊退克羅地亞籍球手邦拿高約後，次圈面對世界排名第194的侯素拿陷苦戰，他在首盤第6局發球雙錯誤下遭率先破發，一度落後局數2：5。不過，費爾斯沉着應戰，第11局經歷4次「刁時」成功破發，隨後再於關鍵一局直接發球得分奠勝，首盤以7：5先拔頭籌。

費爾斯盼當東道主參戰巴黎奧運

次盤費爾斯積極進攻並率先破發，曾領先局數3：1，但侯素拿追至5：5平手。費爾斯及後憑較佳首發得分率及網前表現連贏兩局，以7：5再下一城，激戰逾兩小時下晉級。費爾斯賽後稱勝利得來不易，「他（侯素拿）底線抽擊很強，且發球不錯，幸好我接發表現不錯，也打得進取，希望明（今）日更早入局」。

費爾斯上月應前世界一哥拿度邀請出席於科威特的集訓營，這名19歲新星笑言季前準備不俗，但仍渴望多打比賽，並放眼今夏於家鄉舉行的巴黎奧運，「我不確定自己的排名可否拿下參賽資格，若能在家鄉出戰奧運，定必是最美妙的事」。

至於頭號種子羅比夫昨在男單首登場，面對英籍球手寶迪雖以6：4先贏一盤，但次盤卻陷苦戰，鬥到「搶七」時一度落後7：8，但他隨後把握對手非受壓失誤並連取3分，最終細分贏10：8，直落兩盤取勝。

羅比夫賽後表示，此仗是新年首場單打，難免感壓力，即使獲勝仍有很多不足之處，比賽期間未能好好控制情緒。這名俄籍星將去年曾在利華盃與費爾斯為歐洲隊並肩，對於8強「化友為敵」，他坦言絕不能掉以輕心，並稱讚對方在新生代中能力突出。

拿度布里斯班賽挫主場球手晉8強

另外，日前久休復出的37歲「泥地王」拿度昨在布里斯班國際賽男單次圈，輕鬆直落兩盤淘汰主場球手古比拿，晉級8強後將遇另一澳洲籍球手佐敦湯臣。

聯合盃網球賽方面，塞爾維亞隊在8強面對主場的澳洲隊，有領銜的世界一哥佐高域頭場意外直落兩盤敗予迪文亞，最終以場數0：3吞敗。中國隊則在另一場8強同以場數0：3敗予波蘭隊。