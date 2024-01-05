報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
台灣大選
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
台灣大選
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
體育
2024年1月5日星期五
港足閉門練習賽1：2僅負塔吉克 輪換多名主將 安達臣喜見麾下進逼對手
PSG法超盃12次封王 偕李康仁建功 麥巴比避談下季去留
《足球小將》作者4月引退
魯迪加開齋 皇馬小勝馬略卡保首位
熱刺英足盃迎般尼缺3將 柏比沙亞傷勢無礙戰非國盃
羅馬反勝克雷莫納 意盃8強鬥同市死敵拉素
體壇快訊：7將上雙 溜馬挫公鹿五連勝
電視精選
費爾斯港網賽險勝過關 8強硬撼世界第5羅比夫
黃啟樂羅映潮情侶檔戰渣馬全馬
黃鎮廷何鈞傑WTT總決賽男雙8強止步
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港足閉門練習賽1：2僅負塔吉克 輪換多名主將 安達臣喜見麾下進逼對手
PSG法超盃12次封王 偕李康仁建功 麥巴比避談下季去留
《足球小將》作者4月引退
魯迪加開齋 皇馬小勝馬略卡保首位
熱刺英足盃迎般尼缺3將 柏比沙亞傷勢無礙戰非國盃
羅馬反勝克雷莫納 意盃8強鬥同市死敵拉素
體壇快訊：7將上雙 溜馬挫公鹿五連勝
電視精選
費爾斯港網賽險勝過關 8強硬撼世界第5羅比夫
黃啟樂羅映潮情侶檔戰渣馬全馬
黃鎮廷何鈞傑WTT總決賽男雙8強止步
港足閉門練習賽1：2僅負塔吉克 輪換多名主將 安達臣喜見麾下進逼對手
PSG法超盃12次封王 偕李康仁建功 麥巴比避談下季去留
《足球小將》作者4月引退
魯迪加開齋 皇馬小勝馬略卡保首位
熱刺英足盃迎般尼缺3將 柏比沙亞傷勢無礙戰非國盃
羅馬反勝克雷莫納 意盃8強鬥同市死敵拉素
體壇快訊：7將上雙 溜馬挫公鹿五連勝
費爾斯港網賽險勝過關 8強硬撼世界第5羅比夫
黃啟樂羅映潮情侶檔戰渣馬全馬
黃鎮廷何鈞傑WTT總決賽男雙8強止步
prev
next