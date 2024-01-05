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體育

魯迪加開齋 皇馬小勝馬略卡保首位

【明報專訊】皇家馬德里昨憑中堅魯迪格開齋兼一「槌」定音，主場以1：0擊退馬略卡，聯賽不敗增至13場，賽後19戰得48分成半程冠軍，但「黑馬」基羅納同日主場以4：3險勝馬德里體育會，續僅以較差得失球落後同分的皇馬緊隨居次。

莫拉達戴帽難阻基羅納絕殺馬體會

皇馬此役有翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞養傷近兩個月後復出，與巴西同胞洛迪高高斯一起攻堅，卻礙於馬略卡的嚴密佈防而破關乏力，主帥安察洛堤下半場先後以鋒將巴謙戴亞斯及祖斯奴，入替雲尼斯奧斯和中場卻奧斯加強攻力，終在78分鐘藉中場莫迪歷開角球予魯迪格頂入，取得今季西甲第3次1：0勝果。總計皇馬今季各賽事25仗取得21勝3和1負，唯一敗仗是在聯賽作客不敵馬德里體育會。

馬體會同日雖有箭頭艾華路莫拉達在14、44和54分鐘「戴帽」，卻被基羅納的華拿利費南迪斯、沙維奧及戴利白蘭特先後在2、27和39分別破門，加上艾雲馬田於補時的絕殺，令馬體會作客以3：4敗走，賽後被皇馬進一步拋離至10分。莫拉達說：「我們輸了，但問題不大，也沒時間想太多，最重要是抬起頭來和休養生息，為未來兩仗西班牙盃和西班牙超級盃做好準備。」馬體會將在下周中西超盃大戰皇馬。

同日貝迪斯作客以1：2負尾四的切爾達後西甲5戰不勝；尾二CF格蘭納達主場以2：0輕取尾三的卡迪斯後仍少對方4分。

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