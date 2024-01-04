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2024年1月4日星期四
劉慕裳首登個人形世一寫港將歷史 盼保持初心突破極限 月底戰K1超聯巴黎站迎新年首擊
堤亞科港網賽初戰輕鬆過關 8強鬥國手商竣程 卡查洛夫次圈意外下馬
拿度復出戰布里斯班網賽旗開得勝 新一年目標保持健康
港足鬥塔吉克 安帥預告輪換
鎚仔海鷗和波 踢曼聯落第8
體壇快訊：巴塞新年首戰 森巴新兵或亮相
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【明報專訊】（請看附圖）
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