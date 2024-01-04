鎚仔海鷗和波 踢曼聯落第8

【明報專訊】韋斯咸昨在英超獨腳戲主場逼和白禮頓0：0，賽後分別以20戰得34和31分排第6及7位，並將同得31分的曼聯踢落第8。「鎚仔幫」領隊莫耶斯質疑賽會為遷就直播，將此役定在昨晨上演，導致隊中次席射手古達斯因要向出席非洲國家盃的加納隊報到而無緣披甲。
莫耶斯質疑遷就直播 致古達斯無緣披甲
韋斯咸雖佔主場之利，傷兵亦不及「海鷗」多，卻被敵軍取得近七成控球權，以及攻門次數多達22次8中，但靠「鎚仔幫」門將艾路拿多次力挽狂瀾保住不失，雙方終互交白卷。莫耶斯坦言滿意在「聖誕快車」檔期4仗取得3勝1和，卻質疑此仗為遷就直播定在昨晨舉行，致使在英超斬獲6球的翼鋒古達斯，因需歸隊加納備戰本月14日凌晨揭幕的非國盃而缺陣，不能像埃及隊前鋒穆罕默德沙拿般，於早一天上陣協助利物浦挫紐卡素後才歸隊。
值得一提的是，去夏由「紅軍」轉投白禮頓、今日便38歲的中場占士米拿，昨第632次亮相英超，並肩曼聯名宿傑斯，僅不及653次的前英格蘭隊國腳中場巴利。
此外，阿仙奴的日本隊守將富安健洋認為，將於本月中舉行的亞洲盃及非國盃應該看齊歐洲國家盃同在6月舉行，避免球員被迫缺席球會賽事。至於正鬧中堅荒的熱刺據報願斥資2500萬鎊（約2.5億港元）羅致熱拿亞後衛達古辛應急。另外，去夏由拿玻里轉投拜仁慕尼黑的守將金玟哉當選韓國足球先生，打破熱刺隊長孫興慜連續4年壟斷的局面。