鎚仔海鷗和波 踢曼聯落第8

莫耶斯質疑遷就直播 致古達斯無緣披甲

韋斯咸雖佔主場之利，傷兵亦不及「海鷗」多，卻被敵軍取得近七成控球權，以及攻門次數多達22次8中，但靠「鎚仔幫」門將艾路拿多次力挽狂瀾保住不失，雙方終互交白卷。莫耶斯坦言滿意在「聖誕快車」檔期4仗取得3勝1和，卻質疑此仗為遷就直播定在昨晨舉行，致使在英超斬獲6球的翼鋒古達斯，因需歸隊加納備戰本月14日凌晨揭幕的非國盃而缺陣，不能像埃及隊前鋒穆罕默德沙拿般，於早一天上陣協助利物浦挫紐卡素後才歸隊。

值得一提的是，去夏由「紅軍」轉投白禮頓、今日便38歲的中場占士米拿，昨第632次亮相英超，並肩曼聯名宿傑斯，僅不及653次的前英格蘭隊國腳中場巴利。

此外，阿仙奴的日本隊守將富安健洋認為，將於本月中舉行的亞洲盃及非國盃應該看齊歐洲國家盃同在6月舉行，避免球員被迫缺席球會賽事。至於正鬧中堅荒的熱刺據報願斥資2500萬鎊（約2.5億港元）羅致熱拿亞後衛達古辛應急。另外，去夏由拿玻里轉投拜仁慕尼黑的守將金玟哉當選韓國足球先生，打破熱刺隊長孫興慜連續4年壟斷的局面。