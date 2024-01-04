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體育

拿度復出戰布里斯班網賽旗開得勝 新一年目標保持健康

【明報專訊】網壇世界前一哥的西班牙籍名將拿度，自去年初的澳洲網球公開賽受傷後長休良久，直至前晚終告復出，在布里斯班國際賽男單首圈直落兩盤力克堤安姆旗開得勝，為月中再戰澳網打下強心針。這名37歲「泥地王」笑言新一年首要目標是「保持健康」。

將近一年沒比賽，世界排名已跌至672位的拿度復出首擊寶刀未老，在布里斯班國際賽男單首圈面對30歲奧地利籍名將堤安姆，他首發得分率高達九成，全場亦僅4次無壓力失誤，最終直落兩盤贏7：5、6：1，晉級次圈後今鬥同以外卡身分參賽的主場球手古比拿。

對於復出首擊旗開得勝，拿度笑言現以平常心看待，「畢竟年紀不輕，經歷傷患及手術後，我亦要更小心面對自己的身體。對我來說，現時最重要的是保持健康，這無疑是新一年的最大目標，因我仍熱愛打網球，即使久疏戰陣但感覺也很快回來了」。他又明言現階段未為退役定下時間表，只要身體許可仍希望延續職業球員生涯。

大坂直美女單次圈止步

另外，去年因產子而休戰的日本籍名將大坂直美，日前在復出戰過關後，昨在布里斯班國際賽女單次圈以盤數1：2反負捷克籍名將彼絲高娃，無緣晉級。至於頭號種子的白俄籍好手莎芭倫卡 則輕鬆直落兩盤淘汰法籍球手躋身16強。

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