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體育

劉慕裳首登個人形世一寫港將歷史 盼保持初心突破極限 月底戰K1超聯巴黎站迎新年首擊

【明報專訊】世界空手道聯盟（WKF）日前公布最新世界排名，港隊「形女」劉慕裳（Grace）在女子個人形排名更上一層樓，首度登上「世一」寶座。她在社交網發文，稱即使成為「一姐」仍會保持初心，續推動自己突破界限。

劉慕裳此前位居世界第2，僅次於日本隊好手大野暉。Grace去年在國際賽延續好表現，出戰4站空手道超聯（K1）悉數殺入決賽，7月在亞洲賽歷史性奪金，並在10月初的杭州亞運奪得銅牌。她於去年10月底匈牙利舉行的世界賽更破天荒殺入決賽，最終不敵老對手大野暉飲恨掛銀。

Grace自2020年2月開始，已連續第19項國際賽成功踏上頒獎台，並且在東京奧運摘下銅牌。近年亮麗的成績，使她在最新的世界排名累積7125分，以60分優勢反壓大野暉，成為新世界一姐。而大野暉周日則在社交網宣布，結束25年空手道運動員生涯。

楊潤雄道賀稱「令人振奮」

空手道總會撰文指「新的一年好的開始」

登上世一再寫港將歷史，Grace事後在社交網Threads寫道：「新一年、新開始、新排名、依樣的我。」她在帖文感謝團隊及親友，並強調會繼續追求進步，「這次成功提醒我要持續突破界限，並要一直相信自己」。新一季K1超聯即將開鑼，Grace將在本月底巴黎站迎來2024年首擊。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨亦祝賀道：「劉慕裳首登『世一』，為本港空手道寫下輝煌新一頁。香港再次培養出世界第一的運動人才，令人振奮，我們為劉慕裳一直努力不懈感到驕傲。」此外，中國香港空手道總會亦撰文道賀，形容Grace成為世一是「新的一年好的開始！」。

值得一提的是，近年港將在國際體壇表現出色之餘，亦誕生了多名「世一」，現時除了劉慕裳，還有女子重劍一姐江旻憓、殘疾羽毛球男子SH6級一哥朱文佳，以及硬地滾球女子BC3級的何宛淇。

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