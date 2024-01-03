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體育

沙拿起孖領紅軍捕鵲 拉開榜首3分優勢

【明報專訊】利物浦昨於英超獨腳戲迎戰紐卡素，憑一度射失12碼的球星穆罕默德沙拿梅開二度，領銜主場以4：2取勝，賽後20戰得45分，藉阿仙奴日前再度落敗，拉開榜首優勢至3分。

以榜首姿態迎接2024年的利物浦，昨面對殘陣的紐卡素甫開賽便主導形勢，翼鋒路易斯迪亞斯於18分鐘的建功因助攻的隊友達雲紐尼斯越位「食詐糊」，他4分鐘後再博得12碼，但隊友穆罕默德沙拿操刀被「喜鵲」門將杜巴夫卡撲出，再度錯過領先機會，半場互交白卷。

換邊後「紅軍」由沙拿於49分鐘接應紐尼斯的傳中先開紀錄，即使敵軍前鋒阿歷山大伊沙克在5分鐘後一度扳平，但利物浦於74分鐘有中場居迪斯鍾斯近門建功再度領先，並有另一鋒將加普在4分鐘後拉開比數，連同沙拿在86分鐘再獲12碼並射入，終以4︰2力克一度由後衛保治文再度追近比數的紐卡素，賽後20戰得45分，藉阿仙奴日前吞兩連敗跌至第4，領先登上次席的阿士東維拉3分。

賽後紅軍主帥高普笑言：「此仗是特別的一夜，麾下由開賽便展示出爭勝心，若非杜巴夫卡的精彩表現，我們或可贏得較輕鬆。」

曼聯外借雲迪碧克予法蘭克福

另外，曼聯昨落實將不受重用的26歲荷蘭國腳中場雲迪碧克，外借予德甲球會法蘭克福至季尾，後者屆時將擁有優先購買權。韋斯咸則宣布與28歲捷克國腳中場湯馬士蘇錫克續約至2027年夏天。

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