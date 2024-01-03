安達臣喜見港足成長 漸現理想踢法雛形 贏國足展侵略性

港足該仗上半場落後1球下，憑後備入替的前鋒潘沛軒換邊後梅開二度反勝2：1。主帥安達臣指出，球員面對國足動力倍添，並漸見其理想踢法雛形，「我們可以踢得具侵略性，讓對手陷入苦戰。過去3、4日操練重點加強快速反擊能力，此仗看得見他們在進步」。

功臣潘沛軒認勝仗倍添信心

潘沛軒繼本地集訓對戰傑志和香港U23後，3仗友賽共入5球狀態大勇。他賽後接受本報訪問稱，贏波讓全隊在卡塔爾舉行的亞洲盃決賽周前信心大增，「知道國足實力強，與亞洲盃時的對手差不多。擊敗他們後，操練時的狀態都會提升」。曾為德甲神射手的安帥，則勸勉這名23歲射手繼續專注場上，切忌自滿。

內媒批國足表現「輸球又輸人」

內地傳媒對國足落敗態度負面，其中「澎湃新聞」以「輸球又輸人」命題，揶揄球隊在3名職球員領紅下敗陣。3名被逐者分別為中場王上源、後衛吳少聰，以及曾效力港超南華及R&F富力的塞爾維亞籍助教麥高派路域；當中王上源及麥高派路域據報因向球證投訴過激被逐；吳少聰則是在搶截時舉腳過高，傷及港足球員頭部，涉危險動作領直紅。

此外，內地足球記者馬德興則在微博透露該仗戰况，指出國足前20分鐘表現不俗，進攻配合清晰。不過港足及後大舉反壓，使國足接近20分鐘「未能將球有效地傳過中場線」。