黃澤林主場畢業贏經驗 力戰近兩小時 首圈不敵6號種子梅薩迪

中銀香港網球公開賽 單/雙打正賽次圈 now636台 下午14：00直播

世界排名第253位的黃澤林，此仗越級挑戰排名第27位的梅薩迪不落下風。他在首盤第3局遭破發後仍緊咬局數，以4：6僅負。這名19歲港隊新星次盤第3局再被攻破發球局，但第10局回敬破發，扳回局數5：5。不過，梅薩迪之後連取兩局，使黃澤林以5：7再飲恨，激戰1小時46分鐘後直落兩盤飲恨，首圈止步並完成今屆個人所有賽事。

對手盛讚 黃澤林誓力爭上游

縱使職業生涯首次ATP巡迴賽之旅，在單、雙打均一輪遊作結，黃澤林過去兩天表現已贏盡在場球迷掌聲，賽後更獲梅薩迪盛讚發球出色，「將來有能力成為具威脅的球手」。對於對手的稱讚，Coleman亦滿意本仗發揮，並回應道：「對方這樣說並非必然，很高興他認為我日後能跟他收窄差距。我會繼續努力，現時方向正確，訓練和配套都很好，不少人給予幫助，我相信自己可力爭上游，祝我好運吧」。

料下周赴泰國轉戰ATP挑戰賽

此外，黃澤林一連兩日重返網球生涯起點的維園出戰，賽後坦承心情甚為激動，「我5歲起在維園3號場開始學打網球，到現在站在中央場對戰世界頂尖球手，感覺截然不同，沒有其他地方比這裏更適合進行我的巡迴賽處子戰」。他又透露暫定下周會到泰國出戰ATP挑戰賽分站，今年將以打入公開組大滿貫和巴黎奧運，以及躋身世界前100名為目標。

施歷休戰半年復出 首圈反負施祖夫

至於去年受右膝傷勢困擾的克羅地亞籍前「世三」球手施歷，昨迎來休戰近半年後的復出戰，面對5號種子、世界排名第25位的德國籍球手施祖夫。這名2014年美網冠軍全場錄得20次發球直接得分（Ace），並在首盤先取6：3；惟次盤開始體力不繼，全場錯失8個決勝分下，與對方連續兩盤拉鋸至「搶七」，最終激戰3小時後，分別以細分4：7及7：9反負。

ATP香港公開賽今日上演單打及雙打次圈，已在雙打亮相的單打次號種子卡查洛夫，與美籍3號種子堤亞科均會登場。