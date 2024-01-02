熱刺挫般茅折兩將 沙亞或難戰非國盃

盧施素助攻沙亞孫興慜

般尼茅夫門將尼圖甫開賽9分鐘傳球失誤，最終盧施素搶截兼傳球予柏比沙亞射入，但這名21歲的先開紀錄球員在32分鐘疑因觸傷腿筋無法繼續比賽，並在被換出時流下男兒淚。

下半場接戰至71分鐘，盧施素又在右路發難傳中予前鋒孫興慜窄位怒射破網，加上另一鋒將李察利臣在80分鐘的入球，終令在84分鐘破蛋的般尼茅夫以1：3敗走，並令「般茅」英超7仗不敗斷纜，賽後以19戰得25分排第12位。

熱刺主帥普斯迪高路賽後坦言明白柏比沙亞的感受道：「他很想代表塞內加爾比賽，對該隊的球員來說，非國盃是十分重要的。我希望他的傷勢不嚴重，而且可以繼續貢獻他的祖國。」此外，昨仗後備上陣的20歲阿根廷籍球員維利斯賽後亦證實受傷，惟暫未知傷勢。

至於英超第20輪將於周三凌晨上演壓軸戰，由過去3輪連勝後以33分排第6位的韋斯咸，主場對落後3分及傷停球員最多達11人的白禮頓，另由於「海鷗」目前兵源單薄，昨宣布從英冠球隊西布朗，收回21歲的厄瓜多爾籍借將翼鋒沙美恩圖。