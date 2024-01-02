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體育

廠兵由聖誕冠軍跌落第4 作客反負富咸 阿迪達嘆今季最糟糕一仗

【明報專訊】阿仙奴前日除夕夜於倫敦打吡戰爆冷以1：2反負富咸，今季英超首次吞下兩連敗，未能以2023年一哥的名銜衝線之餘，更由「聖誕冠軍」拾級而下跌落第4，落後今晨才比賽的榜首利物浦兩分。「兵工廠」領隊阿迪達賽後狠批麾下踢出「今季最糟糕一仗」，中場迪格蘭賴斯則鼓勵隊友不必恐慌，因為聯賽尚有漫漫長路。

阿仙奴此役有上場英超負韋斯咸時停賽的左中場夏維斯復出，前鋒加比爾捷西斯則先列後備，改由尼基迪亞掛帥。阿仙奴甫開賽5分鐘有翼鋒加比爾馬天尼利左路推大位射門，倒戈的富咸門將賓特尼奴雖撲出，卻被另一「兵工廠」翼鋒布卡約沙卡補中打開紀錄。29分鐘，富咸前鋒魯爾占美尼斯接應傳中射入扳平結束上半場。

富安健洋「手球助攻」 12年交手首負

阿仙奴下半場換入養傷1個月的守將富安健洋，但這名25歲的日本國腳在59分鐘，於自家禁區內「手球助攻」富咸鋒將卜比列特抽入，協助賽前英超三連敗的富咸鎖定2：1勝局，也相隔12年再度交手勝出。「兵工廠」賽後以20戰續得40分降落第4，與少踢1場的季席球隊曼城同分，落後今晨賽前的利物浦及次席阿士東維拉兩分。

賴斯籲不必恐慌保持樂觀

阿仙奴領隊阿迪達說：「這是痛楚和悲傷的一天，亦是球隊今季最糟糕一仗，我們不值得勝出。富咸所取得的兩個入球實在太容易，這是往後不能再發生的，否則你便永遠不能如願以償。」中場迪格蘭賴斯則說：「當領先後，我們須加強控制戰局，而且須更有信念和對勝利更有飢渴，隊友之間必亦須更有要求。」24歲的他又表示，即使很多傳媒時常報道阿仙奴今季可重奪英超，「但己隊不能認同，只要盡力踢好每場比賽。現在不必恐慌，聯賽尚有很多比賽，最重要是保持樂觀」。

阿仙奴下仗會在下周一凌晨的英格蘭足總盃第3圈主場大戰利物浦，之後於本月20日晚在聯賽與客軍水晶宮踢倫敦打吡戰。

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