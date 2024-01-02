黃澤林男雙首圈止步 今夜轉戰男單碰梅薩迪

黃澤林伙波格斯在男雙首圈出場，即使賽事約於昨晚10時開打，但在能容納約3600人的維園網球場仍有近6成入座率。羅比夫和卡查洛夫的男單世界排名第5及第15位，這對俄籍兒時好友去年在ATP 1000級的馬德羅大師賽合力贏得首項雙打錦標，更贏得球迷票選ATP我最喜愛組合。黃澤林／波格斯終以2：6、4：6不敵該俄羅斯組合。

中國新星商竣程爆冷反勝世界第33球手謝利

另外，中國18歲新星商竣程同日在男單首圈硬撼世界排名第33的塞爾維亞籍7號種子謝利，前者首盤先輸6：7（5：7）下，激戰2小時51分鐘連追6：3、7：6（10：8），以盤數2：1驚險反勝，首次擊敗世界頭40的球手。獲得全場近一面倒支持的他，賽後笑言新年擁有一個好開始：「很高興來到香港比賽，我的父母都在場為我打氣。我起床時寫了個小目標，今（昨）天打球不能抱怨，希望2024年第天有好開始」。

世界排名第183的商竣程稱謝利是意志力強的對手，能拿下這場硬仗是生涯最大勝仗，亦可加強自信。他又透露自己減磅5公斤並變得更靈巧為獲勝關鍵，他笑言若未減磅，在第3盤「搶七」落後7：8陷出局邊緣時，或未能以高壓球得分逆轉戰局。