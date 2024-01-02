歐冲擔正入回歸後首球 流浪大破東方摘季

歐冲獲球迷高呼表示感動

無約在身歡迎任何球會接洽

34歲的歐陽耀冲以特邀球員身分為流浪助拳，昨仗穿上亞洲盃港腳林衍廷留下的16號球衣正選上陣。流浪開賽18分鐘由神田夢實博得12碼，歐冲擔任「劊子手」替球隊先開紀錄。他在29分鐘再交出妙傳，造就盧均宜傳中予新援前鋒盧美菲亞撞射得手。歐冲在64分鐘被19歲小將梁凱俊入替，獲現場球迷報以掌聲致意。梁凱俊於87分鐘禁區頂抽射破網，為流浪鎖定3：0勝局。

旅日期間遭受球迷冷言冷語，歐冲賽後卻獲大量球迷守候等待簽名、合照。面對球迷的熱情，他對此說：「支持和不支持的人一定都有，但想不到這兩場有這麼多球迷呼喊我的名字，自己都很感動，覺得一定要準備就緒，為大家踢好此仗。」

歐冲表示，這次未跟流浪簽約下出賽，倘受傷後果自負，「但知道有好多球迷想睇我踢波，我也很想落場」。他透露仍未與包括流浪在內的任何球會洽談簽約，「始終太耐沒比賽，正常都無人問津。希望經過今（昨）仗好一點，起碼讓人看見還『行得踢得』。」