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體育

傑志奪首屆港超賽會盃 伍健稱反應理想 盼元旦恆常化辦賽

【明報專訊】港超級聯賽會盃昨午在旺角大球場演元旦雙料娛樂，吸引2978名球迷入場。傑志與理文在決賽法定90分鐘賽和2：2，「藍鳥」終互射12碼贏5：4，摘下2024年首冠。傑志會長伍健認為是次辦賽反應理想，冀將來續在元旦檔期，讓此賽事恆常化。

賽事不設外援上限，故傑志是役正選派出土庫曼國腳明加索夫、奧地利前國腳恩查等7名外援；理文則有愛沙尼亞隊射手安尼亞、前荷甲中場保利臣等5名洋將擔正。

14分鐘戰平2：2 傑志極刑戰射贏理文

理文早段把握兩次突擊機會，兩分鐘先由安尼亞禁區內撞射得手拔頭籌，5分鐘後再由巴西籍翼鋒基華尼頓直搗禁區單刀建功，開賽7分鐘領先兩球。不過，傑志馬上還以顏色，米基爾9分鐘接應角球迎頂破網，以及明加索夫14分鐘近門射破敵軍門將袁皓俊的十指關，同樣只花上7分鐘，把賽事變回和局，以2：2完半場。

兩軍換邊後續積極搶攻，其中理文74分鐘有保連奴施展倒掛，未能命中目標；傑志及後亦有伊高沙托尼半單刀被袁皓俊擋出。雙方90分鐘後未分高下，進入互射12碼階段。理文有首輪操刀的安尼亞射斜「宴客」，傑志5輪皆命中，包括隊長羅拔圖射入奠勝球，藍鳥在極刑戰以5：4勝出，拿下今季首冠，並獲得8萬元獎金。

3日票房約20萬 11港超球會平分

有份促成港超賽會盃誕生的傑志會長伍健賽後說，昨入場人數寫下本季紀錄，「證明香港人1月1日需要一個足球比賽」。他希望日後編排賽程時預早空出檔期，使元旦舉辦此賽事恆常化，「香港人放假沒地方去，喜歡足球的話攜同一家大小入場觀賽，這檔期是十分理想」。他透露3日賽事票房籌得約20萬元，扣除開支後將平分予11支港超球會。

傑志早前先後有尼日利亞前國腳中場奧拿斯，以及北馬其頓籍中堅丹卓斯基解約離隊。伍健亦被問到下半季的陣容變動，透露日內將有一名「年輕貌美」的外援加盟，填補早前離隊外援空缺，「球隊部分位置有老化現象，要開始慢慢注入新血」。

（港超賽會盃消息）

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