港足反勝3人被逐國足 亞洲盃海外集訓首勝 阿聯酋閉門熱身賽 潘沛軒後備入替梅開二度

港足此戰有上月領取特區護照的巴西裔鋒將祖連奴迎「地標」，與同鄉艾華頓和安永佳合作攻堅；謝家榮則把守最後一關。內地傳媒報道，國足正選派出武磊、韋世豪及蔣光太等主將，香港出生的中場戴偉浚先列後備。

謝家強獲補選 昨仗列後備

港足開賽9分鐘先失守，謝家榮撲出武磊禁區頂射門後，譚龍衝前補射得手。半場落後一球的港足，換邊後由後備入替的潘沛軒在51及59分鐘連入兩球反超。據本仗未列大軍的中場黃威在社交網披露，國足下半場有3人領紅，當中包括中場王上源和後衛吳少聰。港足終以2：1取勝，下仗將於周四對塔吉克隊。國足則連負阿曼隊和港足後，在阿聯酋熱身賽兩連敗。

此外，香港足總昨確認補選謝家強入大軍，已會合港足操練並獲列昨仗後備。31歲的謝家強前年首度入選港足，累計上陣8次，為該年6月亞洲盃外圍賽出線大軍成員之一。他同年約滿傑志後移居英國，前年9月底主場友賽緬甸隊後未再獲徵召。主教練安達臣上月曾表示，謝家強因與球會合約完結，希望在當地爭取留隊，故未能返港參與集訓而落選。